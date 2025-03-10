У грядущей видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT, как и у RTX 4060 Ti/5060 Ti, будет два варианта: с 8 ГБ и 16 ГБ памяти.

Согласно утечке, графический процессор Radeon RX 9060 XT выйдет в двух версиях: первая будет иметь 8 ГБ видеопамяти GDDR6, в то время как вторая получит вдвое больше - 16 ГБ, как и GeForce RTX 5060 Ti.

На сайте EEC были опубликованы конфигурации памяти графических процессоров Acer RX 9060 XT, и сегодня издание Videocardz подтвердило, что графический процессор действительно будет выпускаться в двух вариантах. Оба варианта будут использовать 128-битную шину памяти, а скорость памяти составит 20 Гбит/с. Это обеспечит одинаковую пропускную способность памяти, но версия с 16 ГБ памяти будет иметь большее преимущество в современных играх, требовательных к объему видеопамяти.

Кроме того, RX 9060 XT, как утверждается, получит всего один 8-контактный разъём питания, поэтому для неё требуется блок питания мощностью 500 Вт. Скорее всего TDP RX 9060 составляет 225 Вт или даже меньше. Конечно, некоторые из версий будут поставляться с заводским разгоном, что увеличит энергопотребление.

Предположительно, RX 9060 XT будет использовать графический процессор Navi 44 и составит конкуренцию GeForce RTX 5060 Ti. Последняя также будет поставляться с двумя вариантами видеопамяти, но с более быстрой памятью GDDR7. Что касается внешних подключений, то согласно просочившимся спецификациям, RX 9060 XT оснащена 1 портом HDMI 2.1 и 2 портами DP 2.1.

Более подробные характеристики пока не объявлены, но, скорее всего, позже мы увидим еще и графический процессор RX 9050, который недавно был замечен у мексиканского ретейлера.