Общая выдаваемая мощность составляет до 500 Вт, при этом самый мощный порт способен выдавать 240 Вт

Компания UGREEN представила на выставке CES 2025 три новых продукта: систему хранения данных на базе искусственного интеллекта, мощное зарядное устройство и док-станцию с поддержкой Thunderbolt 5. NASync iDX Series AI NAS оснащен процессором Intel Core Ultra и включает встроенную языковую ИИ модель для локальной обработки данных. Система может подводить итоги встреч, генерировать интеллектуальные теги и выполнять поиск с помощью искусственного интеллекта по хранящимся файлам.

Компания также представила настольное зарядное устройство Nexode 500 Вт, способное одновременно питать шесть устройств (около пяти средних ноутбуков). Его самый мощный порт обеспечивает мощность 240 Вт через USB Power Delivery 3.1, что достаточно для зарядки требовательных устройств, включая электронные велосипеды. Зарядное устройство использует технологию GaN (элементная база на нитриде галлия) для достижения высокой мощности при сохранении компактного размера.

В док-станции Revodok Max 2131 от UGREEN реализован новый стандарт Thunderbolt 5 с четырьмя портами, каждый из которых способен обеспечить двунаправленную передачу данных со скоростью 80 Гбит/с. Док-станция поддерживает вывод изображения в формате 8K 60 Гц на один дисплей или на два дисплея 4K с частотой обновления 144 Гц. Цены и доступность новых продуктов не были объявлены на выставке. Ожидается, что они появятся в продаже в конце этого года, поскольку устройства Thunderbolt 5 становятся все более доступными, а стандарты передачи питания продолжают развиваться.

Производители стремятся внедрить новые стандарты зарядки и подключения, при этом USB Power Delivery продвигается в сторону более высоких мощностей, а Thunderbolt 5 начинает появляться в устройствах премиум-класса.