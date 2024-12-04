Армия США рассматривает новый 30-мм гранатомёт, который по сути является болтером из игры Warhammer 40000.

Если бы вдруг пришлось гадать, какое научно-фантастическое оружие с наибольшей вероятностью могло бы появиться в реальном мире, то болтер из «Warhammer 40,000» вряд ли был бы в списке на первом месте. В конце концов, это футуристическое оружие стреляет патронами 0.75-го калибра (19 мм "по-нашему") и стрелять из него могут только бойцы Адептус Астартес, космические пехотинцы. (В новой видеоигре «Space Marine 2» игрокам предстоит пробивать этими штуками массивных жуков и тяжелобронированных космических магов).

Но правда оказалась причудливее вымысла. Армия США рассматривает возможность создания нового оружия, которое стреляет ещё более крупным боеприпасом - 30 мм. Оружие является полуавтоматическим и может поражать цели на расстоянии от 35 до 500 метров, даже за укрытием. Как реальное, так и "игровое" оружие имеет несколько типов патронов, включая разрывные. Barret SSRS

Космодесантники могли бы гордится

Армейская гранатомётная система Precision Grenadier System (PGS) предназначена для уничтожения противника за укрытиями. В октябре на ежегодной конференции и выставке Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне оружейная компания Barrett Firearms продемонстрировала свою разработку - винтовку поддержки (Squad Support Rifle System, SSRS), - и она определённо напоминает болтер из «Space Marine 2».

Компания описывает систему следующим образом:

Ключевым моментом в конструкции Barrett SSRS является сходство с привычной штурмовой винтовкой. Оружие имеет приклад в задней части, магазин на пять гранат в середине и ствол длиной 305 мм. Гранатомёт компактен и универсален, его общая длина составляет 86 см, а вес - всего 6,3 кг. Он может стрелять различными боеприпасами, в том числе осколочными воздушного подрыва, что даёт солдатам преимущество на поле боя. К счастью для пехотинцев США, для использования SSRS не нужны мускулы суперсолдата. Гранатомёт XM-25

На вооружении армии США уже была система с подобным принципом действия - XM-25, широко известная как «Punisher». Она была похожа на SSRS, но имела меньший калибр - 25 мм (уже ближе к болтеру). Стрелок с помощью лазерного дальномера определял расстояние до укрытия, вводил в оружие, насколько далеко цель находится за укрытием, а затем стрелял. Снаряд пролетал мимо укрытия и взрывался на заданном расстоянии.

Но система была довольно дорогой: каждый снаряд стоил 1000 долларов, к тому же, по сообщениям военных, часто выходила из строя. Был даже случай, когда ни один из восьми выстрелов подряд не сработал.