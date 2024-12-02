Российские дроны-камикадзе "Герань-2" повысили свою живучесть.

Обновлённые дроны "Герань-2" показались на поле боя

Зарубежное издание Eurasian Times сообщает, что в последнее время значительно возросло количество случаев применения беспилотников-камикадзе «Герань-2». Кроме того, украинские войска не могут сбить такое количество БПЛА, как раньше. Причиной этого, как утверждается, стало использование обновлённой версии дронов Герань.

Издание сообщает, что по данным украинских источников, в ночь на 10 ноября российские войска запустили 145 беспилотников «Герань-2» по военным объектам Украины, что стало рекордом по количеству запущенных за сутки БПЛА. Результативность украинской ПВО оказалась невысокой - удалось сбить только треть дронов.

Причиной повышения живучести беспилотников, вероятно, стали изменения в тактике и совершенствование технологий. Беспилотники «Герань-2» теперь оснащены антеннами ГЛОНАСС «Комета-М» с устойчивостью к радиоэлектронным помехам.

Кроме того, Eurasian Times сообщает, что некоторые из беспилотников «Герань-2», запущенных в рамках групповой атаки, не несли боезаряда, а вели электронную разведку и просто улетели обратно на территорию России.