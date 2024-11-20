Европа прокачала свой главный истребитель Eurofighter Typhoon с помощью ИИ-технологий радиоэлектронного подавления нового поколения

Консорциум EuroDASS представил подробности о следующем поколении средств радиоэлектронного противодействия для европейского истребителя Eurofighter Typhoon. По словам компании лётные испытания уже прошли и разработка близится к своему завершению.

Над системой, названной Typhoon Next Generation EW, помимо самой EuroDASS работают компании с богатым опытом в области радиоэлектронной борьбы - Leonardo, ELT Group, Indra и Hensoldt, а также BAE Systems.

Система радиоэлектронной борьбы следующего поколения будет защищать самолёт от существующих и перспективных угроз вплоть до 2060 года, обеспечивая "улучшенную ситуационную осведомлённость и повышенную живучесть".

К ключевым особенностям новой системы относят расширенный спектр возможных целей (речь идёт в основном об увеличенной номенклатуре российских и китайских комплексов ПВО), возможности цифровой радиочастотной памяти (DRFM), "умный" приёмник и мощный передатчик для подавления ПВО противника (SEAD), что является ключевым требованием НАТО. Особо отмечается в докладе использование широкополосной активной электронной сканирующей решётки (AESA) электронного противодействия (ECM), которая будет иметь повышенную мощность для самозащиты истребителя.

В 2024 году были успешно проведены лётные испытания системы на борту истребителя Eurofighter Typhoon. Помимо совершенствования возможностей, партнёрам удалось собрать значительный объём данных по "возможным сценариям угроз" для дальнейшего развития проекта.

Поскольку ожидается, что в ближайшие десятилетия угрозы для боевых самолётов будут стремительно развиваться, новые защитные возможности «Тайфуна» разрабатываются на основе концепции работы с "большими данными". Это позволит пилотам выявлять и определять приоритеты сразу нескольких сложных угроз на больших расстояниях. Для помощи пилотам применяется когнитивная система радиоэлектронной борьбы (Cognitive Electronic Warfare, CEW), которая использует искусственный интеллект и машинное обучение.

Находящаяся на вооружении система РЭП Praetorian уже более 30 лет защищает самолёт от таких угроз как ракеты с инфракрасным (ИК/тепловым) и радиолокационным наведением. В рамках проекта Eurofighter эта система будет модернизирована, чтобы максимально эффективно интегрировать её с радарами AESA.