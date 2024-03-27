Аэростат, несущий средства поражения, был замаскирован под обычный метеозонд





Министерство обороны РФ сообщило о перехвате "шара-террориста". Приспособление для доставки средств поражения похоже на обычный метеозонд, но несёт на себе несколько килограммов взрывчатки. Схожесть с обычным метеозондом и низкая скорость полёта позволяют шару избегать поражения средствами ПВО. Каким образом перехватили данный зонд не сообщается.

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Аэростаты, используемые в военных целях, получили своё распространение ещё во время Первой мировой войны. Тогда они применялись в качестве аэростатов заграждения для повреждения самолётов противника с помощью подвешенных на них тросов. Сейчас же, с развитием технологий, для них нашли новые способы применения.

Как сообщается, украинский аэростат был оборудован управляющей электроникой, мог ориентироваться по GPS и нёс на себе несколько килограммов взрывчатки. Система может использоваться по принципу "запустил и забыл", благодаря возможности автопилота двигаться по заданным координатам, вмешательство оператора не требуется.

Опасностью таких аэростатов является их низкая скорость полёта, что усложняет их доплеровскую селекцию (обнаружение) радиолокаторами ПВО. К тому же и в видимом диапазоне заметить их сложно из за их покрытия, отражающего солнечные лучи. Стоит хотябы вспомнить случай с "китайским шпионским зондом", прилетевшим над территорией США.

Такие аэростаты могут неделями барражировать над территорией в поисках подходящей цели для поражения.