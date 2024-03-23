Игровое издание Kotaku сообщает о возможных задержках в разработке GTA 6

В декабре прошлого года, после буквально многих лет спекуляций, слухов и утечек, Rockstar наконец-то представила первый тизер Grand Theft Auto VI, в котором была указана дата выхода - 2025 год. Уместно, что в трейлере GTA VI прозвучала песня Тома Петти "Love Is A Long Road", ведь ожидание - это действительно самое сложное, но, по крайней мере, у фанатов есть твёрдая конечная дата - 2025 год... верно?

Так вот, согласно новому отчёту Kotaku, Rockstar намеревалась выпустить Grand Theft Auto VI к началу 2025 года, но производство отстаёт от графика, и дата релиза может сдвинуться на конец 2025 или, возможно, начало 2026 года. Судя по всему, перенос на 2026 год - это просто "экстренный" план, но, что ж, иногда случаются непредвиденные ситуации. На данный момент никаких изменений в планах по пиар-кампании GTA VI нет, но, по словам сотрудников компании, решения о дате выхода и тому подобном обычно принимаются "в последнюю секунду".

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В рамках усилий по обеспечению своевременной сдачи Grand Theft Auto VI компания Rockstar обязывает всех сотрудников вернуться в офис на полный рабочий день. Заявленная причина - безопасность и гарантия качества, но некоторые сотрудники опасаются, что это также позволит Rockstar вернуться к старым временам, когда сотрудники работали по 80 часов в неделю, чтобы завершить работу над такими играми, как GTA V и Red Dead Redemption 2.