Украинские солдаты дооборудуют британские танки Challenger 2 проволочной бронёй

Challenger 2 с боковой и передней проволочной бронёйСообщается, что украинские солдаты проводят модернизацию основных боевых танков Challenger 2, которые были поставлены Соединённым Королевством. В недавнем видеоролике британского журнала "The Sun" показаны эти усовершенствования, призванные повысить защиту танков от развивающихся российских угроз в зоне украинского конфликта. Некоторые "инновации" мы уже видели на российских танках.

Британский танк Challenger 2 признан одним из самых хорошо защищённых основных боевых танков в мире, что объясняется рядом ключевых конструктивных особенностей и технологических достижений. Его броня, состоящая из засекреченного композита Chobham/Dorchester, обеспечивает хорошую защиту от снарядов с кинетической энергией и химических боеприпасов. Башня Challenger 2 известна своей исключительной прочностью, способной выдержать попадания большинства противотанковых средств. Передняя часть корпуса оснащена решётчатой броней

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Оригинальный британский Challenger 2 был всесторонне модифицирован украинскими войсками. Эти обновления направлены на значительное повышение уровня защиты экипажа, находящегося внутри, с учетом уникальных проблем, возникающих на украинском поле боя. Среди заметных улучшений - оснащение бортов и передней части корпуса танков решётчатой броней и резиновыми боковыми юбками, обеспечивающими дополнительный уровень защиты от противотанковых средств. Пулемёт с бронированным щитком

Для повышения боеготовности танка пулемёт наводчика теперь имеет бронированный щиток в передней части, обеспечивающий защиту оператора во время боя. Кроме того, передняя часть корпуса оснащена проволочной броней - решением, направленным на снижение эффективности противотанковых управляемых ракет за счёт их детонации до того, как они смогут поразить основную броню танка.