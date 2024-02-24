Модификация ЗРПК "Панцирь" получила гусеничное шасси, улучшенный радар и новые ракеты

Корпорация "Ростех" заявила о завершении испытаний новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ". Отличием от предыдущей версии является то, что теперь платформа размещена на гусеничном шасси. "Гусянка" повысит проходимость ЗРПК и позволит комплексу прикрывать и сопровождать военнослужащих и технику на марше, как в нормальных условиях, так и по снегу и в условиях сильно пересечённой местности.

Вооружение "Панциря-СМ-СВ" также претерпело изменения. Номенклатуру боеприпасов значительно расширили. Теперь ЗРПК имеет на вооружении высокоскоростные ракеты с дальностью действия до 40 км и специальные мини-ракеты, предназначенные для поражения малоразмерных беспилотников противника.

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Радиолокационные возможности также подверглись модернизации. Усовершенствованный радар позволяет видеть на вдвое большей дальности - до 75 км вместо прежних 36 км. Это позволит комплексу быстрее обнаруживать и поражать удалённые цели. Испытания проводили специалисты КБ Приборостроения имени Академика Шипунова, входящего в холдинг высокоточные комплексы компании "Ростех".