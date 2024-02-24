Представители ВПК сообщили, что беспилотник С-70 "Охотник" пойдёт в серию во второй половине 2024 года

Серийное производство тяжёлых разведывательно-ударных беспилотников С-70 "Охотник" начнётся уже во второй половине 2024 года. Как сообщил руководитель региона Сергей Семко в интервью журналистам, на данный момент несколько экземпляров беспилотных летательных аппаратов проходят испытания, нацеленные на совершенствование программных методов управления системой вооружения.

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По информации из различных источников С-70 будет оборудован соплом узкого сечения, что позволит снизить его заметность в ИК-диапазоне примерно в 2 раза. "Охотник" также получит терминалы для обмена тактическими данными и цифровой информацией по защищённым каналам радиосвязи.

Сообщается, что БПЛА можно будет управлять не только с самолёта пятого поколения Су-57, но и с Су-30СМ2. Дальность данного канала связи оценивается в 350-400 км, что позволит управлять дроном не заходя в зону действия ПВО противника.

С-70 "Охотник" представляет собой перспективный тяжёлый разведывательно-ударный беспилотник, разрабатываемый в России. В его основе лежит концепция стелс, то есть малозаметности, что подразумевает снижение радиолокационной, инфракрасной и оптической видимости, делая его менее заметным для противника.

С-70 охотник способен выполнять различные задачи, такие как разведка, поддержка наземных войск и удары по целям противника. Его возможности включают в себя длительное время пребывания в воздухе благодаря беспилотной системе, а также способность нести разнообразное вооружение, включая ракеты и бомбы.

Беспилотник оснащён передовыми системами управления и связи, которые позволяют взаимодействовать с другими субъектами на театре военных действий. Кроме того, интеграция технологий "Охотника" с манёвренными истребителями Су-30СМ2 и Су-57 расширяет возможности его применения и обеспечивает более эффективное покрытие воздушного пространства.

С-70 "Охотник" представляет собой важный элемент в развитии беспилотной авиации и современных технологий военной отрасли России, обеспечивая стране средства для выполнения разнообразных задач в условиях современных боевых сценариев.