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AnLesha
БМП Bradley M2A2, отправленные на Украину, обзавелись улучшенной бронёй и антидроновой защитой
В сети распространяются фотографии с обновлёнными БМП "Брэдли", поставляемыми для ВСУ

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На недавно опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что гусеничные боевые машины пехоты (БМП) Bradley M2A2, поставляемые США и находящиеся на вооружении ВСУ, теперь оснащены дополнительной реактивной броней. Эта броня установлена на передней и боковых частях корпуса и включает в себя решение для борьбы с беспилотниками.

Внешне броня очень похожа на ту, что установлена на американском M2A3 Bradley. Похоже, что американские гусеничные боевые машины пехоты M2A2 Bradley, состоящие на вооружении украинской армии, оснащены аппликационной стальной бронёй с дополнительным пассивным бронированием и взрывной реактивной броней (ERA). ERA состоит из 96 плиток, закреплённых на бортах, башне и передней части машины, что повышает защиту от различных противотанковых боеприпасов, включая РПГ.Реактивная броня в разрезе

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Дополнительная аппликационная броня обеспечивает лучшую защиту от огня стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и некоторых типов противотанковых ракет, а взрывная реактивная броня (ERA) эффективна против кумулятивных зарядов и может значительно повысить живучесть машины против противотанковых управляемых ракет и гранатометов.

Внедрение беспилотников и технологии First-Person View (FPV) в конфликт на Украине привело к значительным изменениям в современной войне. Дроны представляют собой недорогое, но эффективное средство наблюдения и сбора разведданных. Их можно использовать для наблюдения за передвижениями войск, укреплениями и гражданскими районами, что даёт значительное преимущество в конфликте, где информация имеет ключевое значение. 

С другой стороны, технология FPV позволяет операторам управлять дронами с повышенной точностью и манёвренностью. Это особенно полезно для навигации в сложных условиях, таких как городские районы или густые леса, что повышает их эффективность в целевых операциях.

Кроме того, дроны, оснащённые FPV, позволяют передавать данные в режиме реального времени, обеспечивая оперативную разведку поля боя, которая может сыграть ключевую роль в принятии решений. Эта технология также ставит новые задачи в плане контроля воздушного пространства и стратегий борьбы с беспилотниками.

Способность беспилотников действовать незаметно и проникать в тыл противника без риска для жизни людей делает их грозным инструментом в современной войне. Кроме того, использование беспилотников в украинском конфликте подчеркивает эволюционирующий характер военного искусства, в котором решающую роль играют асимметричные тактики и технологии.

Происходит переход от традиционной тяжёлой военной техники к более манёвренным технологическим решениям, которые могут обеспечить тактические преимущества в различных сценариях. Эта эволюция вызывает опасения относительно будущего войны, в которой негосударственные субъекты или небольшие государства могут использовать такие технологии, чтобы бросить вызов более крупным, устоявшимся военным силам.

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Для противодействия этим новым угрозам БТР Bradley M2A2 из состава 47-й бригады Вооруженных сил Украины оснащены системой радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Постановка помех в системе радиоэлектронной борьбы с беспилотниками включает в себя ряд шагов, направленных на нейтрализацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые становятся всё более распространёнными в различных контекстах. Основная задача помех - вывести из строя системы связи и навигации беспилотника, сделав его неэффективным или заставив приземлиться.

#украина #бмп #брэдли
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