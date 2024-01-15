Northrop Grumman прекратит производство снаряда M829A4, который является одним из лучших бронебойных подкалиберных снарядов в мире

Корпорация Northrop Grumman объявила об успешном завершении производства 120-мм снаряда с обеднённым ураном M829A4 для армии США и союзников.

M829A4 - это кинетический снаряд с сердечником из обеднённого урана, разработанный специально для основного боевого танка Abrams M1A2. Он позволяет "Абрамсу" поражать существующую и перспективную бронетехнику, оснащенную реактивной бронёй третьего поколения.

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Компания заявила, что это был последний выпущенный снаряд с обеднённым ураном, так как после завершения производства в декабре 2023 года компания больше не будет выпускать такие боеприпасы. Northrop Grumman продолжит производство и разработку других снарядов среднего и крупного калибра для американских и союзных войск.

Разрезной макет снаряда M829A4

Дэйв Файн, вице-президент и генеральный менеджер Northrop Grumman по системам вооружения: "Наша команда продолжает поставлять боевые и учебные боеприпасы, чтобы помочь армии США удовлетворить постоянно растущие требования к системам среднего и крупного калибра по всему миру.

M829A4 производился на протяжении почти 10 лет. Успешное завершение производства M829A4 в рамках этого контракта является примером нашего давнего партнёрства с армией США и нашей приверженности выполнению своих обязательств. Мы также разрабатываем современные типы боеприпасов, включая 120-мм усовершенствованный многоцелевой "умный снаряд" - M1147, который сочетает в себе возможности нескольких боеприпасов, находящихся в настоящее время на вооружении". В зависимости от режима работы взрывателя, M1147 может выполнять функции кумулятивного, фугасного или осколочного снаряда. M1147

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"Компания Northrop Grumman уже более 40 лет производит и поставляет танковые снаряды для вооруженных сил США и их союзников по всему миру. Сегодня мы смотрим в будущее, создавая такие типы боеприпасов, как авиационные, бесконтактные и управляемые снаряды, которые обеспечивают большую точность и способность противостоять беспилотным угрозам и поражать современную броню."