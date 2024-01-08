Япония выделила средства для помощи ВСУ в борьбе с российской армией

Япония объявила о своей готовности поддержать Украину в условиях продолжающегося конфликта, выделив около 37 миллионов долларов в целевой фонд НАТО для закупки систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Финансирование, о котором было объявлено во время пресс-конференции министра иностранных дел Японии Йоко Камикавы в Киеве, направлено на укрепление обороноспособности Украины против воздушных угроз.

Кроме средств для противодействия дронам Япония также поставила Украине и другое оборудование, в том числе пять мобильных газотурбинных электрогенераторов и семь трансформаторов, призванных обеспечить электричеством "гражданское население". Не исключено, что от этих мобильных генераторов будут питаться полевые лагеря ВСУ. Эта поддержка отражает более широкое намерение Японии содействовать Украине.

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Министр Камикава выразил осуждение Японией российских военных операций, и подчеркнул стойкость украинского народа перед лицом трудностей. Продемонстрировав дипломатическую активность Японии, Камикава без предупреждения посетил Украину, подчеркнув укрепление отношений между двумя странами, стремясь наладить двустороннее сотрудничество в целях продолжения развития Украины. Этот визит предваряет предстоящую конференцию в Токио, посвященную обсуждению помощи Украине, которая станет платформой для дальнейшего японо-украинского сотрудничества.

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Несмотря на то, что Япония не передала Украине средств поражения, этой помощью она в очередной раз доказала свой прозападный курс.