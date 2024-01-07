«Гиперзвуковая ударная крылатая ракета» (HACM) предназначается для самолётов тактической и дальней авиации США и будет использоваться в качестве средства поражения наземных или надводных целей

Запуск новой программы HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile – «Гиперзвуковая ударная крылатая ракета») стартовал в 2022 году. 1 октября 2023 года появилась первая подробная информация об этом боевом оружии.

ВВС США наконец-то опубликовали первые изображения своей новой гиперзвуковой ракеты (HACM). Фотографии «Гиперзвуковой ударной крылатой ракеты» были сделаны во время учений ВВС США на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. На снимках в деталях представлен корпус новой ракеты. По данным военных экспертов, скорее всего, это HACM.

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Сообщается, что новая гиперзвуковая ракета США летает в 20 раз быстрее, чем обычные ракеты. Правительство США потратило на разработку оружия почти миллиард долларов. Проект был запущен в 2022 году под руководством оборонных компаний Raytheon и Northrop Grumman.

Некоторые технические подробности о HACM уже известны. Ракета приводится в движение не обычными, а так называемыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями. В них воздух сжимается за счёт скорости набегающего потока. Такие двигательные системы предназначены для обеспечения и поддержания гиперзвуковым оружием скорости 5 Махов (6174 км/ч) и выше. Насколько выше – не совсем понятно. Военные эксперты США заявляют, что скорость будет достигать 15 Махов и даже больше. Это соответствует скорости более 18 500 км/ч. Конечно же, такая скорость возможна только на большой высоте, где плотность воздуха в сотни раз ниже, чем у поверхности земли. При входе в атмосферу скорость ракеты снизится до 3-5 Махов. Ракета будет запускаться с истребителей по наземным и надводным целям.

Напомним, что по заявлению разработчиков, комплекс "Авангард", стоящий на вооружении ВС РФ, способен развивать максимальную скорость около 20-25 чисел Маха.

Военные всего мира в настоящее время экспериментируют с гиперзвуковыми ракетами. Однако США отстают в разработке новых вооружений. В Пентагоне признают, что американские разработки в плане гиперзвуковых программ уступают российским и китайским.

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Тем не менее, США, возможно, постепенно догоняют и Россию, и Китай в этой новой гонке вооружений. За последние несколько месяцев гиперзвуковые ракеты были испытаны несколько раз – по всей видимости, успешно. По данным ВВС США, HACM планируется впервые использовать в 2027 году.