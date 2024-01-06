Долгое время о Джеке Ма не было известий. Высказывались даже предположения о том, что основатель Alibaba мог впасть в немилость китайского правительства. Но теперь он вернулся – с новым бизнесом

Джек Ма, основатель китайской торговой платформы Alibaba, основал новую компанию Hangzhou Ma's Kitchen Food. Согласно бизнес-базе данных Tianyancha, стартовый капитал составляет десять млн юаней, что эквивалентно примерно $1,3 млн.

По данным китайских властей, компания торгует «упакованной сельскохозяйственной продукцией», предположительно фруктами и овощами. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на South China Morning Post, руководящие должности в новой компании займут опытные сотрудники фонда Джека Ма.

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Последнее публичное появление Джека Ма состоялось в марте прошлого года, когда он посетил школу в Ханчжоу. Ранее основатель Alibaba исчез из виду более чем на два года.

10 октября 2020 года он опубликовал свой последний твит в X, ранее называвшемся Twitter (заблокирован в РФ). Считается, что Ма впал в немилость китайского правительства. В 2000-х годах он стал номинальным главой китайской экономики вместе со своей группой Alibaba. Ма заявил, что строгое регулирование китайской финансовой системы препятствует экономическому прогрессу. Это не понравилось властям.

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Ма и другие руководители Alibaba были приглашены на собеседование регулирующими органами Китая. Вскоре после этого IPO Ant Group, принадлежащей Alibaba, в Шанхае было в кратчайшие сроки отменено.

Тот факт, что Ма теперь основал новую компанию – и ему было разрешено это сделать – можно рассматривать как знак того, что он постепенно возвращается в бизнес.