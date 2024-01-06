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AnLesha
Физики исследовали явления, возникающие при открытии бутылки шампанского
Физики исследовали процесс вылета пробки из бутылки шампанского. Свои результаты они представили к новогодним праздникам

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Пробки от шампанского выскакивают из горлышек бутылок на скорости около 72 километра в час. Однако, выходящий газ может достигать сверхзвуковой скорости, сообщают исследователи из Венского технологического университета.

Учёные использовали компьютерное моделирование для изучения физических явлений, которые происходят, когда человек откупоривает бутылку шампанского. По оценкам производителей, в новогоднюю ночь это явление происходит около 20 миллионов раз.

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Сначала пробка от шампанского вылетает со сравнительно небольшой скоростью. Однако газ выталкивает её наружу, разгоняя. Сам же газ преодолевает звуковой барьер (1235 км/ч). В струе газа создается ударная волна, и это создает точку, в которой давление резко меняется. Физики называют её «диском Маха». 

Диск Маха сначала образуется между бутылкой и пробкой, а затем возвращается к отверстию в горлышке бутылки. Температура газа резко меняется. При расширении он охлаждается. По словам исследователей, когда бутылки шампанского открываются, температура газа может достигать минус 100 C. Но это происходит очень локально, в небольшом объёме пространства. Иногда из-за углекислого газа могут возникать кристаллики сухого льда, которые вызывают пузырение игристого вина. 

Слышимый хлопок при открытии бутылки представляет собой комбинацию различных эффектов. Во-первых, пробка резко расширяется, как только она покидает бутылку, создавая тем самым волну давления. Во-вторых, можно услышать ударную волну, создаваемую сверхзвуковой струёй газа, подобно тому, как это делает самолёт, «преодолевая звуковой барьер».

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Результаты исследования важны для других областей, связанных с потоками газа. Разработанные в исследовании методы могут быть использованы во многих «технически важных ситуациях, когда учёные работают с телами, взаимодействующими с быстрым потоком газа».

#исследование #новый год #физика #шампанское
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