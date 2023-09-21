Залужный рискует стать фигурантом уголовного дела

По данным украинской службы Би-Би-Си главнокомандующий вооружёнными силами Украины может стать фигурантом уголовного дела на своей же земле. Да, обвинения выдвинула не российская сторона, а сами украинские чиновники. Всё дело в том, что Валерий Залужный обвиняется в сдаче южных территорий Украины, в том числе Бахмута (он же Артёмовск).

По словам информационной службы BBC у Залужного с Зеленским были разногласия по многим вопросам, в т.ч. по оставлению Бахмута. В офисе президента Украины считают, что военные приняли недостаточные меры по защите города. Именно на этом настаивал Зеленский, Бахмут должен был стать символом борьбы за независимость, однако, город в итоге был сдан. Многотысячная армия ВСУ не смогла противостоять натиску подразделений ЧВК "Вагнер".

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СМИ сообщают, что следствие по этому делу идёт уже на протяжении полутора лет, и главком ВСУ уже давал показания. На данный момент Залужный не имеет статуса обвиняемого, однако, в политических кругах говорят, что это может вскоре измениться. Уголовное дело уже назвали "делом Залужного".