Это уже не первый раз, когда главу ЧВК "Вагнер" считают погибшим

Сегодня СМИ массово обсуждают авиакатастрофу в результате которой, как сообщается, погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также один из основателей компании Дмитрий "Вагнер" Уткин. Происшествие произошло в Тверской области в районе 19:30 по Московскому времени. Сообщается, что на борту самолёта было 10 человек, 7 из которых - пассажиры. По официальной информации, подтверждённой МЧС РФ - никто из находившихся в самолёте не выжил.

Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин числился в списке пассажиров злосчастного лайнера, а некоторые телеграм-каналы начали публиковать сообщения о гибели главы ЧВК "Вагнер" даже до заявления об этом представителя Запорожской ВГА Владимира Рогова и опознания тел, однако, не слишком ли они поспешили с выводами?

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Это уже второй раз, когда Пригожина считают погибшим в результате авиакатастрофы. В первый раз такая новость появилась ещё 11 октября 2019 года. Тогда лишь немногие знали о связи Пригожина с ЧВК "Вагнер". По актуальной на тот момент информации, бизнесмен летел на встречу с президентом одного из африканских государств в республику Конго.

Евгений Викторович Пригожин является одним из самых значимых лиц спецоперации, и пользуется авторитетом не только у сотрудников компании, но и у представителей многих силовых ведомств. Под его руководством "музыканты" провели огромную работу в африканских странах и на СВО, взяли Попасную и завершили операцию "Бахмутская мясорубка" взятием города Артёмовск (Бахмут). По различной информации, потери ВСУ в Бахмуте составили около 60 тысяч человек личного состава и сотни единиц бронетехники.

Безусловно, сообщение о гибели лидера негативным образом отразится на морально-психологическом состоянии личного состава ЧВК "Вагнер". Кроме того, сообщается, что вместе с Пригожиным в самолёте находился и Дмитрий "Вагнер" Уткин, а также оператор Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Безусловно у Пригожина противников была огромная масса. От него хотели избавиться как за рубежом, так и внутри страны, и это не удивительно - Пригожин успел стать мощнейшей фигурой СВО, а своими речами "без купюр" наделал немало шуму во внутреннем аппарате страны. Но действительно ли судьба лидера "музыкантов" оборвалась так трагично, или же ему нужно прикрытие, чтобы и дальше осуществлять руководство деятельностью компании, но уже "из тени".

Вероятно, что большая медийность сыграла злую шутку с главой "Вагнера", поставив под угрозу его жизнь и жизни членов его семьи. Перемещения самолётов лидера "музыкантов" практически свободно отслеживаются в приложении flightradar, а значит, противник обладает информацией для нанесения удара практически круглосуточно.

Действительно ли гибель Пригожина инсценирована для того, чтобы его обезопасить и может ли быть такое, что окружение бизнесмена знает правду, но не говорит её. Ответ покажет лишь время.