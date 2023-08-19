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Накануне начала спецоперации Украина получила крупную партию артиллерийских мин на почти 270 млн гривен (около 650 млн рублей), однако, как оказалось, они были бракованными. Спецслужбы провели расследование, а некоторые подробности инцидента всплыли в сети.
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В расследовании говорится, что 3 частных компании заключили с министерством обороны Украины контракт на поставку мин до февраля 2022 года. Однако, к заданному сроку была поставлена только часть требуемой партии, да и та оказалась бракованной.
Как выяснилось, всё дело оказалось в некачественном порохе. В результате расследования было установлено, что использование таких снарядов может привести к выводу из строя самой артиллерии.
Сообщается, что на самом деле никто не заботился о качестве данных мин, а их поставка была нужна лишь для отмывания денег в коррупционной схеме, однако, это привело к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ.
Факт существования мошеннической схемы был раскрыт в результате проведения испытаний артиллерийских мин. Сколько таких мин уже попало в боевые подразделения ВСУ не сообщается.