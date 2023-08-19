Бракованная партия мин на крупную сумму была поставлена Украине накануне СВО

Накануне начала спецоперации Украина получила крупную партию артиллерийских мин на почти 270 млн гривен (около 650 млн рублей), однако, как оказалось, они были бракованными. Спецслужбы провели расследование, а некоторые подробности инцидента всплыли в сети.

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В расследовании говорится, что 3 частных компании заключили с министерством обороны Украины контракт на поставку мин до февраля 2022 года. Однако, к заданному сроку была поставлена только часть требуемой партии, да и та оказалась бракованной.

Как выяснилось, всё дело оказалось в некачественном порохе. В результате расследования было установлено, что использование таких снарядов может привести к выводу из строя самой артиллерии.

Сообщается, что на самом деле никто не заботился о качестве данных мин, а их поставка была нужна лишь для отмывания денег в коррупционной схеме, однако, это привело к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ.

Факт существования мошеннической схемы был раскрыт в результате проведения испытаний артиллерийских мин. Сколько таких мин уже попало в боевые подразделения ВСУ не сообщается.