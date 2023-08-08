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AnLesha За пост начислено вознаграждение
"Он что, всю Украину пролетел" - во Львове удивились, как "Калибр" обошёл системы ПВО
Местные жители Львова сильно удивились, что "Калибр" пролетел над их головами

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Во Львове местные жители очень удивились, когда над их головами пролетела российская крылатая ракета "Калибр". На не совсем литературном языке голоса за кадром сообщают, что такими темпами ракета пролетит через всю Украину.

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То, что "Калибр" пролетел более 1000 километров (запускали их, предположительно, с акватории Чёрного моря) не удивительно - дальность полёта ракеты, по разным источникам, составляет до 1500 км. Удивительно то, что на всём протяжении полёта, а это около 800 км над территорией Украины, ракету не сбила ни одна система ПВО. Хотя, если посудить, то и украинские дроны как-то до Москвы долетают.


Точные характеристики "Калибра", стоящего на вооружении ВС РФ неизвестны. Известно, что есть две версии ракеты - противокорабельная и ракета против наземных целей. Сообщается, что второй вариант имеет фугасную боевую часть, и способен достичь цели на расстоянии до 1600 км при запуске с корабля. 

Версия наземного базирования предлагает ещё более впечатляющую дальность полёта - до 2600 км.

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#спецоперация #спецоперация на украине #калибр #крылатая ракета
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