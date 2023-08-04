Для защиты своих танков от российских беспилотников-камикадзе украинские военные используют специальное устройство-глушитель. Однако глушитель имеет не только преимущества, но и недостатки для вооруженных сил Украины

Украина недавно начала использовать глушители с болтовым креплением для защиты своих танков от российских беспилотников-камикадзе. Глушитель образует невидимый защитный купол над танком и глушит сигналы любых дронов, пытающихся его атаковать.

В целом дроны-камикадзе являются одними из самых опасных типов дронов в текущем конфликте. Они предназначены для автономных миссий. Пилот на наземной станции управления полагается на камеру дрона для определения местоположения целей. Он даёт команду дрону атаковать конкретную цель и активировать фугасный или противотанковый заряд. Таким способом можно пробить броню многих танков.

Электроника в водонепроницаемом корпусе

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Новый глушитель представляет собой устройство, работающее в диапазоне 900 МГц с мощностью передачи 50 Вт. Когда дрон-камикадзе начинает атаку, его сигнал блокируется, в результате чего пилот теряет контроль над летательным аппаратом и не попадает в цель.

Постановщик помех помещается на крыше башни танка. Электроника размещена в водонепроницаемом корпусе. Для защиты от огня противника инструмент помещён в герметичный металлический ящик. Из коробки выступает антенна, которая излучает сигнал помехи.

Непонятно, как глушитель снабжается энергией. Однако вполне вероятно, что он получает питание от электрической системы танка по проводу.

Устройство имеет не только преимущества, но и недостатки

Однако у такого глушителя есть и некоторые недостатки. Например, диапазон 900 МГц является популярным диапазоном для голосовой связи. В результате транспортные средства, использующие передатчик, должны будут переключиться на другую частоту или полностью прекратить связь. Это может повлиять на общение на поле боя.

Другая проблема заключается в том, что даже при мощности передачи в 50 Вт глушитель может сигнализировать о наличии танка. Если ВС РФ удастся обнаружить глушитель, они смогут определить местоположение и количество танков и, таким образом, получить стратегическое преимущество.