Специалисты успешно протестировали систему передачи данных при помощи лазера в условиях земной атмосферы

Специалисты EZH Zurich (Высшая техническая школа Цюриха) провели успешные опыты с системой беспроводной передачи данных при помощи лазера. В рамках демонстрации в реальных условиях удалось добиться скорости более 1 Тбит/с, данные передавались на 53 километра.

Разработчики позиционируют свою разработку как полноценную альтернативу классическим кабельным системам, которые используются для связи между странами.

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Работа является частью масштабного проекта Horizon, который подразумевает финансирование исследований на общую сумму 80 миллиардов евро.

Ученые EZH предполагают, что такая оптическая система в связке с современными спутниками в целом будет способна обеспечить достаточную пропускную способность. Это позволит в дальнейшем отказаться от интернет-магистралей, которые сегодня прокладывают по дну морей и океанов.

На текущем этапе исследования спутник не использовался, поскольку передача данных при помощи лазера уже протестирована в условиях космоса. Развернуть такую систему в безвоздушном пространстве гораздо проще, поскольку прохождению оптического сигнала ничего не мешает – например, спутники Starlink взаимодействуют между собой при помощи таких лазеров. А вот земная атмосфера может значительно ухудшить работу терабитного лазера.

Для обеспечения высокой скорости передачи данных в качестве несущего сигнала установка использовала модулированную световую волну. Приёмник способен фиксировать несколько состояний в процессе считывания отдельного передаваемого символа. Уже на этапе проектирования стало очевидно, что турбулентность в атмосфере способна исказить данный сигнал до уровня, когда появляются ошибки.

Для устранения проблемы совместно с компанией Onera (Франция) разработан MEMS-модуль, который содержит 97 микроскопических зеркал. Чип позволяет в режиме реального времени корректировать фазовый сдвиг, сохраняя целостность сигнала.

Специалисты отметили, что технологию можно улучшить за счет использования лазеров с разной длиной волны. В текущем исследовании использовался лазер с одним каналом (длиной волны), теоретически данный показатель можно увеличить до 40 каналов, каждый с пропускной способностью в один терабит. Если это удастся реализовать, технология уже сможет составить конкуренцию привычным кабелям.