Украинские телеграм-каналы публикуют видео пролетающих крылатых ракет, выпущенных сегодня самолётами ТУ-95МС

В социальных сетях и телеграм-каналах начали появляться первые видео с пролетающими крылатыми ракетами, запущенными со стратегических ракетоносцев ТУ-95МС 26 июля.

Как сообщается, в составе удара может находиться до 96 крылатых ракет. На одном из видео закадровый голос сообщает: "это уже семнадцатая".

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По сообщениям СМИ пуски ракет производились с территории над Каспийским морем. В ударе участвовало около 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

На данный момент доподлинно неизвестно, по каким целям был нанесён удар, однако, в сети есть информация, что он планировался по объектам энергетической инфраструктуры, питающих производственные мощности, на которых создаётся вооружение для ВСУ.

Ранее, Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь с 23 на 24 июля был нанесён удар по месту производства беспилотных катеров-камикадзе, а также по месту пребывания иностранных наёмников.