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Ту-95МС нанесли удар по военным объектам на Украине
Украинские СМИ уже сообщают о первых прилётах

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Сообщается, что 12 стратегических бомбардировщиков ракетоносцев ТУ-95МС осуществили боевые вылеты с пуском крылатых ракет по военным целям на территории Украины.

Пуски ракет были произведены из района Каспийского моря. Конкретные маршруты ракет и цели пока не указываются, однако, ожидается, что в ударе могут быть применены до 96 ракет. Ориентировочное время прилёта составляет до полутора часов с момента пуска.

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ВВС Украины также подтвердили, что зафиксировали факт пуска крылатых ракет.

В некоторых телеграм-каналах сообщается, что ракетный удар ожидается по объектам энергетической инфраструктуры. Также поступает информация об объявлении воздушной тревоги на всей территории Украины.

По предварительным данным, из Саратова вылетело ещё 10 стратегических ракетоносцев.

[Обновлено в 18:44]: Уже сейчас местные СМИ сообщают о первых взрывах во Львове и Хмельницком.

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#ту-95мс #ту-95 #удар ракетами #пуск ракет
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