В выходные Япония и Южная Корея впервые провели пуски ракет на территории Австралии в ходе многонациональных военных учений с участием США

Японские войска готовятся к запуску ракетного комплекса Type 03 во время учений в Австралии.

В ходе учений на полигоне Shoalwater Bay Япония произвела пуск ракеты средней дальности класса "земля-воздух" Type 03, а Южная Корея - пуск ракет из ракетно-артиллерийской системы K239 Chunmoo. В пятницу сухопутные силы самообороны Японии также провели пуск инертной противокорабельной ракеты Type 12 с полигона Beecroft Weapons Range в районе залива Jervis Bay, к югу от Сиднея, в ходе отдельного мероприятия.

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Дамиан Хилл, руководивший учениями Talisman Sabre, сказал, что эти учения дают возможность тренироваться вместе с союзниками и региональными партнерами. "Это самое крупное участие Японии в учениях Talisman Sabre, и оно еще больше укрепляет оперативную совместимость наших вооруженных сил", - сказал Хилл. Представитель сухопутных войск Японии майор Синчиро Сензаки отметил успешные пуски ракеты Type 12, добавив, что участие страны в учениях Talisman Sabre "укрепляет доверие и отношения между Австралией и Японией".

В состав японского контингента на учениях также входило более 1500 человек и три корабля Сил морской обороны Японии, включая JS Izumo. Этот вертолетный эсминец недавно был переоборудован для управления истребителями, но на этих учениях на его борту находились только вертолеты.

В демонстрации огневой мощи в заливе Шоалуотер участвовали также высокомобильные артиллерийские ракетные системы M142 Корпуса морской пехоты США, австралийские буксируемые гаубицы M777A2 и южнокорейские гусеничные артиллерийские системы K9 Thunder. M142, он же стреляет ракетами HiMARSАвстралия выбрала K9 для удовлетворения своих потребностей в самоходных гаубицах, планируя приобрести 45 единиц, а также соответствующие машины AS10 для подвоза боеприпасов.

В этом году в двухнедельных учениях, которые проводятся раз в два года и продлятся до 4 августа, примут участие 30 тыс. военнослужащих из 13 стран. В учениях будет задействован широкий спектр сил и средств - от авианосца до спецназа.