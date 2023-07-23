В течение двенадцати лет поклонники фантастической саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», положенной в основу сериала «Игра престолов», ждали продолжения. Теперь чат-бот ChatGPT написал последние две части саги

В 2011 году вышла книга «Танец с драконами». Произведение является пятой и на сегодняшний день последней частью фантастической саги «Песнь льда и пламени». Поклонники чрезвычайно успешной книжной серии, которая была экранизирована как «Игра престолов», ждали продолжения двенадцать лет.

«Игра престолов»: когда выйдет 6 часть

На самом деле сага должна была быть закончена в 2015 году. После многочисленных задержек Мартин заявил в прошлом году, что он на 75% закончил работу над шестой частью «Ветер зимы». Это означает, что книгу не стоит ожидать раньше 2024 или 2025 года.

реклама

О седьмой части «Грёзы о весне», которая должна стать кульминацией саги, информации и вовсе нет. Если предположить, что Мартин продолжит писать в том же темпе, то «Песнь льда и пламени» будет окончательно завершена только в 2040 году. Мартину тогда будет за 90 лет.

ChatGPT завершает «Песнь льда и пламени»

Так что неудивительно, что разработчик и фанат «Игры престолов» Лиам Суэйн искал способы получить две последние части раньше. Он полагался на чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT — и остался доволен результатами.

Суэйн отправил в ChatGPT серию подсказок. Он попросил чат-бота создать план для первой главы. Затем он попросил ChatGPT заполнить этот план более подробной информацией.

Данные из прошлых произведений Мартина, в свою очередь, использовались в качестве подсказок для предоставления ChatGPT инструкций по написанию глав и отдельных сцен. Результатом стали две книги, которые Суэйн предоставил желающим почитать бесплатно («Ветры зимы» и «Грёзы о весне»).

В любом случае Суэйн был удивлен тем, насколько последователен ChatGPT, когда дело доходит до написания историй и персонажей. Например, ИИ включил второстепенного персонажа Иллирио в первые абзацы, но затем очень долго не упоминал его, а потом вернул его в одну короткую сцену. Разработчик также был весьма удивлён некоторыми сюжетными поворотами, которые были встроены в чат-бот с искусственным интеллектом.

Суэйн в конечном итоге выразил уверенность в том, что ИИ в его нынешнем виде не представляет угрозы для творческих повествований. Так что ChatGPT было трудно включить неожиданные повороты в типичной манере Мартина. Особенно, когда речь идет об «убийстве» ключевых персонажей.