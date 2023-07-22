Boeing разработали навесное оборудование, способное сбрасывать противокорабельные торпеды с большой высоты

Опасное снижение

Противолодочные ракеты, устанавливаемые на самолёты могут применяться только с небольшой высоты. Например, патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС США снижается со своей обычной высоты полета в 9 километров и пикирует до высоты около 100 метров.

Поскольку Poseidon создан на базе Boeing 737-800, он далеко не такой манёвренный, как истребитель, поэтому полёты на малых высотах всегда сопряжены с риском. P-8A будет попросту находиться в пределах досягаемости зенитной артиллерии ближайших кораблей или самолётов противника.

Торпеды не летают?

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Новое оружие в арсенале ВМС США призвано решить эту проблему: высотное противолодочное вооружение HAAWC. Это комплект дооснащения, который добавляет торпеде крылья.

HAAWC разработан и построен компанией Boeing. HAAWC использует тот же принцип, что и JDAM. В JDAM неуправляемая бомба модернизируется до управляемой планирующей бомбы. В HAAWC стандартная торпеда Mark 54 крепится к инструменту, который Boeing называет Air Launch Accessory (ALA). После сброса с Poseidon ALA расправляет крылья. Торпеда летит к координатам цели по GPS. Если сигнал GPS заблокирован, например, глушилками, она может использовать внутреннюю навигационную систему для поиска целей в области.

ALA может перенаправляться в новый целевой район на лету, если, например, предполагаемое положение вражеской подводной лодки неожиданно изменилось. Однако у торпеды нет собственного двигателя, поэтому она может только планировать.

Выше - значит дальше

По данным Boeing, сброшенная с высоты 9000 метров, HAAWC может планировать от 7 до 10 минут. Boeing не даёт конкретных данных о дальности полёта. Поскольку JDAM с 220-килограммовой бомбой может планировать до 65 км, 275-килограммовая Mark 54 с HAAWC, вероятно, пролетит 40-50 км.

Если Mark 54 запускать с корабля, подводной лодки или самолёта, как и раньше, её дальность действия составляет всего 9 километров. Вместе с HAAWC она может иметь дальность около 50 километров.

Самонаведение

Прибыв в район цели, ALA выпускает торпеду. Её падение замедляется парашютом, поэтому Mark 54 не повреждается при ударе о поверхность воды. Противолодочная торпеда имеет активный и пассивный гидролокаторы. Это решение позволяет торпеде автономно обнаруживать, захватывать и атаковать подводные лодки. Боевая часть представляет собой кумулятивный заряд массой 44 кг.

Напряжённость с Китаем

Большой радиус действия HAAWC позволяет атаковать подводные лодки, которые были обнаружены другими кораблями, самолётами или вертолётами, но не имеют надлежащего вооружения для прикрытия. Надводные и подводные беспилотники также могут предоставлять координаты целей для HAAWC.

Тот факт, что HAAWC сейчас модернизируется, также может быть связан с напряжённостью в отношениях с Китаем. США ожидают конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности нападения Китая на Тайвань.

Китай обладает береговыми зенитными средствами большой дальности, а также многочисленными зенитно-ракетными кораблями и большим парком истребителей. Если Poseidon сможет сбрасывать торпеды с расстояния 50 километров, это значительно повысит его шансы на выживание.