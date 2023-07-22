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AnLesha За пост начислено вознаграждение
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М2 приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний

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Серия Ту-160

Ту-160 — самый большой и тяжёлый военный самолет в мире, способный летать со скоростью более 2 Маха (2500 км/ч). С окончанием холодной войны производство бомбардировщика было остановлено. В 2015 году было принято решение о возобновлении производства стратегического бомбардировщика, который также может быть вооружён ядерным оружием.

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Кроме того, существующие Ту-160 по прозвищу «Белый лебедь» модернизировали. Пока их испытал только производитель ПАО «Туполев». Как сейчас сообщило Минобороны России, начались первые государственные испытания модернизированного Ту-160М и нового Ту-160М2.

Новые системы и двигатели

Согласно заявлению, это первый модернизированный прототип, который сейчас проходит испытания. Он должен иметь улучшенные системы вооружения и системы радиоэлектронной борьбы, а также обновлённые средства радиосвязи и передачи данных.

Двигатели также были модернизированы: НК-32-02 более аэродинамический и имеет эффективное охлаждение, что снижает расход топлива. Это улучшение должно увеличить дальность полета Ту-160М до 13%. На дозвуковых скоростях он сможет пролететь более 8000 километров при выполнении боевых задач. Практическая дальность полета составляет почти 14 000 километров.

Длина Ту-160 составляет 54,1 метра. Благодаря регулируемым углам наклона крыльев их размах достигает 55,7 метра. Пустой он весит 110 тонн. Максимальный вес при взлёте составляет 275 тонн. На борту размещается 4 члена экипажа.

Модернизация до Ту-160М ничего в этих величинах не изменила, разве что изменения коснуться веса за счёт новых двигателей. Ту-160 может летать со скоростью до 2,05 Маха. Позволят ли улучшенные двигатели увеличить скорость новым моделям - неизвестно.

Ядерные крылатые ракеты

Ту-160 может нести 45 000 кг вооружения. Вооружение включает крылатую ракету Х-55 с обычными или ядерными боеголовками и Х-15, сверхзвуковую ракету, которая также может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Большая дальность полета и вооружение делают самолет стратегическим бомбардировщиком. В теоретическом противостоянии с США и их союзниками он должен был нанести ядерные удары по Европе и континентальной Америке. Американский аналог Ту-160 — B-1 Lancer. Но он развивает скорость всего 1,25 Маха, имеет практическую дальность полета 9 400 километров и максимальную боевую нагрузку 23 000 кг.

Подробности о новом вооружении модернизированного Ту-160М пока неизвестны. Предположительно самолёт будет подготовлен для применения ракеты Х-БД, которая в настоящее время разрабатывается как преемник Х-55. Утверждается, что у этой крылатой ракеты на 50% больше дальность полёта, что даст более 4500 километров. Кроме того, в качестве возможного вооружения рассматриваются Х-МТ. Это гиперзвуковая ракета, которая будет летать со скоростью до 6 Мах и иметь дальность полета до 1500 километров.

Новая конструкция получила название Ту-160М2

В настоящее время в парке России насчитывается 16 действующих Ту-160. Неизвестно, модернизируют ли их все до Ту-160М. Пока старые Ту-160 будут модернизировать до Ту-160М, начнётся производство и совершенно новых самолётов. Технически они соответствуют Ту-160М, но называются Ту-160М2.

В 2018 году правительство России разместило заказ на 10 единиц Ту-160М2. Всего был обещан заказ на 50 Ту-160М2. Цель ПАО «Туполев» – строить 2-3 единицы в год. В конце 2022 года производитель передал российской армии для испытаний не только Ту-160М, но и Ту-160М2.

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