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"Мама всех бомб" и "Кузькин отец" - термобарическое оружие, от которого нельзя спастись
Термобарическое оружие по своей разрушительной силе стоит на втором месте после ядерного тактического. В России была создана вакуумная бомба, получившая название "Папа всех бомб" или "Кузькин отец"

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(Самое мощное на сегодняшний день - ядерное. Второе место занимает вакуумное или термобарическое оружие. Действие термобарического оружия принципиально отличается от действия оружия осколочного.

При взрыве бомбы объёмного взрыва нет осколков. Её "начинка" - контейнер, где находится два разных заряда. В результате взрыва первого происходит распыление горючей смеси в виде аэрозольного облака. Как только облако достигает определённых размеров, оно подрывается специальными гранатами, выстреливаемыми из донной части бомбы. Основные разрушения производят сверхзвуковая воздушная волна и экстремально высокая температура. В качестве основного заряда используются высокркалорийные жидкости, в частности, окись этилена. 

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От действия термобарического оружия спасают только герметизированные бункеры, недоступные для действия горючей смеси. Примеры российского термобарического оружия - РСЗО "Град", ТОС "Солнцепек" и его предшественник ТОС "Буратино". При действии вакуумной бомбы живая сила противника поражается на 100%. В радиусе до 170 метров происходит полное разрушение высокоукрепленных железобетонных конструкций. В радиусе трёхсот метров - полное разрушение жилых домов и частичное разрушение укрепленных конструкций. 

Кроме того, становится нечем дышать. Сначала на людей, оказавшихся в зоне поражения действует высокое давление горящей смеси, а затем вакуум, разрывающий лёгкие. Плюс к вышеперечисленному - тяжёлые внешние и внутренние ожоги тех, кто успел вдохнуть "топливно-окислительный микс". По своей мощности и силе БОВ (боеприпасы объёмного взрыва) сравнивают с тактическим ядерным оружием. Боеприпасы к месту применения доставляются как авиацией, так и неуправляемыми ракетами. 

Термобарическое оружие может быть индивидуальным, в виде гранат и ручных ракетных установок, и в виде авиационных бомб - самого мощного в мире оружия после ЯО. 

В 2002-2003 годах в США была создана МОАВ - Massiv Ordnanse Air Blast (тяжёлый боеприпас воздушного взрыва). По обратной аббревиатуре название бомбы читается, как Mother Off All Bombs - "мать всех бомб". Впервые в боевых действиях МОАВ была применена в апреле 2017 года в Афганистане при бомбежке тоннелей "Исламского государства". Мощность МОАВ 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Масса взрывчатого вещества, - текучей смеси гексогена, тринитротолуола, алюминиевой пудры и парафина - 8,5 тонн. Длина 9,2 метра. Из-за крупных размеров носителями таких боеприпасов были не бомбардировщики, а транспортные самолеты С-130.

В ответ Россия создала свой термобарический снаряд - АВБПМ, он же "папа всех бомб", он же "Кузькин отец" с тротиловым эквивалентом 44 тонны. При её взрыве в радиусе 100 метров происходит полное разрушение креплений любой мощности, в радиусе 200 - полностью разрушаются железобетонные сооружения. Температура в эпицентре взрыва составляет 3 тысячи градусов. 

Но "папа всех бомб" никогда не применялся в условиях реальных боевых действий. Официальная версия говорит о трудностях её доставки к месту конфликта. Неофициальная о том, что "Кузькин отец" был создан в единственном экземпляре. Сейчас самая современная ТОС российской армии - ТОС-1 "Солнцепек", используемый в основном, в наступательных операциях пехоты. 

"Солнцепек" неплохо показал себя во второй Чеченской компании и в Сирии. На Украине возникли проблемы. Выпущенный в 2001 году ТОС начал устаревать. В 2022 году в Харьковской области впервые в боевых условиях был применен ТОС-2, "Тосочка".

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#военная техника #российская армия #вакуумное оружие #взрывные боеприпасы #моав #термобарическое оружие
Источник: hi--news-ru.turbopages.org
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