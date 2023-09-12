По данным учёных, на окраине Солнечной системы может прятаться планета мир которой похож на земной.







На окраине Солнечной системы, в поясе Койпера может скрываться планета Х, мир которой похож на земной. Пояс Койпера расположен за орбитой Нептуна, как и пояс астероидов, он состоит в основном из малых тел - материала, оставшегося после формирования Солнечной системы. Объекты пояса Койпера состоят преимущественно из летучих веществ: метана, аммиака и воды.

В этой области космоса находится, по меньшей мере, четыре карликовых планеты: Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида. The Astronomical journal опубликовал исследования астрономов Софии Ликавкой и Такаши Ито, которые предполагают, что в поясе Койпера находится неизвестная планета (ППК) размером с миниплутон.

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Предполагается, что ППК имеет большую массу, чем Земля, но наличие биологической жизни на ней из-за экстремально низких температур, маловероятно. Существование планеты Х остаётся под вопросом, открытие учёных на данном этапе - гипотеза, которую подтвердят или опровергнут дальнейшие исследования.