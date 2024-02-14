Эксперты по климату бьют тревогу по поводу появления растительности на ледяном щите Гренландии. Исследования показывают, что в Гренландии количество водно-болотных угодий, производящих метан, увеличилось почти в четыре раза.

Исследование задокументировало значительные изменения в ландшафте Гренландии с 1980-х годов, выявив появление растительности в районах, ранее покрытых льдом. Эта трансформация создает такие риски, как увеличение выбросов парниковых газов, повышение уровня моря и нестабильность ландшафта.



Спутниковые записи показывают, что за последние три десятилетия растаяло около 11 000 квадратных миль ледяного покрова Гренландии, что составляет 1,6% от ее общего ледяного покрова, что эквивалентно размерам Албании. Следовательно, на смену большим покрытым льдом пространствам пришли бесплодные скалы, водно-болотные угодья и заросли кустарника, что изменило окружающую среду.



Площадь земель, покрытых растительностью, увеличилась на 33 774 квадратных мили, что более чем вдвое превышает площадь, зарегистрированную в начале исследования. Примечательно, что площадь водно-болотных угодий по всей Гренландии увеличилась почти в четыре раза, причем значительный рост наблюдается в таких регионах, как Кангерлуссуак на юго-западе и изолированные районы на северо-востоке.



Ученые связывают ускоренное таяние льдов с повышением температуры воздуха, которая с 1970-х годов растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Среднегодовые температуры в Гренландии с 2007 по 2012 год были на 3°C выше, чем те, которые были зафиксированы в период с 1979 по 2000 год.



Наблюдения показывают, что увеличение растительности может усугубить потерю льда, поскольку тающий лед обнажает голые скалы, которые затем становятся тундрой и, в конечном счете, кустарником. Более того, вода, выделяющаяся при таянии льда, способствует образованию водно-болотных угодий и топей.





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Расширение растительности в сочетании с отступлением ледников и ледникового покрова значительно изменяет поступление наносов и питательных веществ в прибрежные воды. Эти изменения имеют критические последствия, особенно для коренных народов, которые полагаются на стабильные экосистемы для традиционных методов ведения охоты. Кроме того, потеря льда в Гренландии существенно способствует глобальному повышению уровня моря, создавая проблемы сейчас и в будущем.



Чтобы решить эти проблемы, исследователи разработали прогностическую модель для определения районов Гренландии, которые, вероятно, претерпят значительные и ускоренные изменения, что позволит осуществлять постоянный мониторинг.



