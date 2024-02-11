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Первый случай заболевания человека бубонной чумой более чем за 8 лет
В штате Орегон, расположенном в Соединенных Штатах, подтвержден первый случай заболевания человека бубонной чумой более чем за восемь лет.

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В штате Орегон, Соединенные Штаты, был зарегистрирован первый случай бубонной чумы у человека более чем за восемь лет, и представители здравоохранения подозревают возможную передачу инфекции от домашней кошки с симптомами. Согласно официальным заявлениям, как инфицированному человеку, так и его больному питомцу была оказана незамедлительная медицинская помощь, что снизило риск для общества. Этот инцидент знаменует собой первый случай чумы в Орегоне с 2015 года, когда девочка-подросток заразилась через укус блохи. С 1995 года в штате было зарегистрировано всего девять случаев заражения людей чумой без смертельных исходов, что делает это заболевание чрезвычайно редким.

Бубонная чума, известная своим историческим воздействием на Европу в 14 веке, приведшим к Черной смерти, передается дикими грызунами и блохами. Когда зараженный грызун заболевает, его блохи могут передавать болезнь другим животным или людям через укусы. Симптомы, включая высокую температуру и увеличение лимфатических узлов, могут проявиться в течение двух-восьми дней после заражения. Несмотря на потенциальный летальный исход без лечения, ранняя диагностика позволяет проводить эффективную антибактериальную терапию. Насколько распространено это заболевание? Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают в среднем от 5 до 15 случаев в год на западе Соединенных Штатов, где заболевание обычно встречается в сельских и полусельских районах с обильными популяциями диких грызунов.

Хотя в Соединенных Штатах ежегодно регистрируется в среднем около семи случаев заболевания людей чумой, основное внимание по-прежнему уделяется сельским районам Запада, особенно в таких штатах, как северный Нью-Мексико, северная Аризона, южный Колорадо, Калифорния, южный Орегон и западная Невада.

#болезнь #чума
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