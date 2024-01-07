На фотографиях зонда НАСА показан вулканический спутник Юпитера Ио во время самого близкого за последние двадцать лет пролета

Космический зонд НАСА "Юнона" совершил свой самый близкий за последние два десятилетия облет вулканического спутника Юпитера Ио, достигнув приблизительного расстояния в 930 миль (1500 км) от поверхности луны 30 декабря. Ожидается, что последующие полеты в начале февраля, а также этот недавний проход позволят получить значительный объем данных с помощью приборов Juno.



"Юнона", совершившая 56 облетов Юпитера, подробно задокументировала близкие встречи с тремя крупнейшими спутниками газового гиганта: Ио, Ганимедом и Европой. Скотт Болтон, главный исследователь Juno из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио, подчеркнул важность продолжающегося научного изучения вулканической активности Ио посредством анализа данных этого недавнего облета в сочетании с предыдущими наблюдениями. Основное внимание по-прежнему уделяется пониманию периодичности, интенсивности и характеристик извержений вулканов, динамики лавовых потоков и корреляции между активностью Ио и потоком заряженных частиц в магнитосфере Юпитера.



Инфракрасный картограф полярных сияний Юпитера (JIRAM), прибор на борту "Юноны", способный получать инфракрасные изображения, сыграл ключевую роль в сборе тепловых сигнатур, исходящих от 400 действующих вулканов и бездействующих кальдер Ио, разбросанных по поверхности луны.