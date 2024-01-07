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Космический зонд НАСА "Юнона" совершил свой самый близкий за последние два десятилетия облет вулканического спутника Юпитера Ио, достигнув приблизительного расстояния в 930 миль (1500 км) от поверхности луны 30 декабря. Ожидается, что последующие полеты в начале февраля, а также этот недавний проход позволят получить значительный объем данных с помощью приборов Juno.
"Юнона", совершившая 56 облетов Юпитера, подробно задокументировала близкие встречи с тремя крупнейшими спутниками газового гиганта: Ио, Ганимедом и Европой. Скотт Болтон, главный исследователь Juno из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио, подчеркнул важность продолжающегося научного изучения вулканической активности Ио посредством анализа данных этого недавнего облета в сочетании с предыдущими наблюдениями. Основное внимание по-прежнему уделяется пониманию периодичности, интенсивности и характеристик извержений вулканов, динамики лавовых потоков и корреляции между активностью Ио и потоком заряженных частиц в магнитосфере Юпитера.
Инфракрасный картограф полярных сияний Юпитера (JIRAM), прибор на борту "Юноны", способный получать инфракрасные изображения, сыграл ключевую роль в сборе тепловых сигнатур, исходящих от 400 действующих вулканов и бездействующих кальдер Ио, разбросанных по поверхности луны.