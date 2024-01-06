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saliikr
Аналитик предоставляет подробную информацию об обновлениях камеры для iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro
С iPhone 16 Pro Apple смогла уменьшить динамический остров до необходимого минимума, тем самым увеличив доступную площадь дисплея, с одной стороны, и создав больше места для динамического контента, с другой.

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AppleTrack в сотрудничестве с ConceptCentral опубликовали новые изображения рендера, демонстрирующие iPhone 16 Pro. По сравнению с iPhone 15 Pro бросается в глаза заметное нововведение – значительно уменьшенный размер динамического острова.

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Отчеты указывают на то, что Apple стратегически скрыла большинство компонентов, необходимых для распознавания лиц Face ID, под AMOLED-панелью. Только селфи-камера остается видимой в отверстии для перфорации. В результате этого изменения дизайна динамический островок значительно уменьшился, что позволило немного увеличить площадь дисплея. Однако важно отметить, что более ранние предположения предполагают, что эта усовершенствованная версия Dynamic Island может быть зарезервирована для iPhone 17 Pro. Следовательно, к этим изображениям следует подходить с осторожностью.

Согласно циркулирующим слухам, Apple намерена представить новую кнопку для управления камерой на правой стороне кадра. Предполагается, что существующие кнопки получают тактильную обратную связь через вибромотор. Кроме того, ожидается, что диагональ дисплеев обеих моделей Pro увеличится на 0,2 дюйма. Следовательно, размер iPhone 16 Pro, по прогнозам, составит 6,3 дюйма, в то время как размер iPhone 16 Pro Max составит 6,9 дюйма.

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Тем временем авторитетный аналитик Минг-Чи Куо раскрыл дополнительные подробности об ожидаемых усовершенствованиях камеры. Сообщается, что Apple планирует заменить 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с сенсором 1/3,6 дюйма на iPhone 16 Pro новой 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с заметно увеличенным сенсором 1/2,6 дюйма. Стоит отметить, что обновление селфи-камеры до 24-мегапиксельного сенсора и объектива 6P зарезервировано для моделей iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

#iphone 16 #iphone 17
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