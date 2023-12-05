KISS закончили прощальный тур в Madison Square Garden, используя цифровых аватаров для продолжения выступлений. Партнерство с Pophouse и создание аватаров Industrial Light & Magic подчеркивают инновационный подход в рок-перформансах.

KISS завершили свой прощальный тур финальным выступлением в Мэдисон-сквер-Гарден, ознаменовав кульминацию 50-летнего гастрольного тура. Основатели Пол Стэнли и Джин Симмонс вместе с гитаристом Томми Тайером и барабанщиком Эриком Сингером представили классические треки, такие как "I Love It Loud" и "Beth". После их ухода цифровые аватары, созданные в сотрудничестве с Pophouse Entertainment Group, вышли на сцену для исполнения песни "Бог дал вам рок-н-ролл". Видео на официальном канале YouTube иллюстрирует музыкантов в костюмах для захвата движения и последующее выступление аватаров, включая огнедышащие эффекты.

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В видеообращении фронтмен Пол Стэнли подчеркнул непреходящее наследие группы, заявив, что KISS выходит за рамки отдельных участников. Аватары, разработанные в партнерстве с Pophouse, представляют собой новаторскую инициативу, поскольку KISS - первая американская группа, внедрившая такие цифровые модели. В пресс-релизе Pophouse утверждается, что превращение группы в аватаров обеспечивает их постоянное присутствие, одновременно расширяя границы рок-н-ролльных выступлений, в соответствии с историческими инновациями KISS. Pophouse предполагает, что KISS продолжат свои цифровые выступления в течение длительного периода.



Аватары, созданные Industrial Light & Magic, компанией по производству визуальных эффектов, основанной Джорджем Лукасом, способствуют бессмертию группы. Джин Симмонс, согласно пресс-релизу, выразил оптимизм по поводу способности технологии усилить присутствие группы на сцене.

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Внедрение цифровых аватаров KISS следует прецеденту, созданному шведской группой ABBA, а Pophouse, сотрудничавший с ABBA, Avicii и Swedish House Mafia, подчеркивает свой опыт в этой развивающейся сфере музыкальных выступлений.