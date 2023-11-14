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ХАМАС удерживает 239 пленников, четверо освобождены
По сообщениям ХАМАС, пленники спрятаны в "безопасных местах и туннелях" на территории Газы

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Израильские военные сообщают, что в настоящее время ХАМАС удерживает 239 человек. Четверо пленников были освобождены: израильские силы обеспечили свободу Ори Мегидиша 29 октября в ходе наземных операций в Газе, Нурит Купер и Йохевед Лифшиц 24 октября и двух американцев 20 октября. По данным ХАМАС, пленники спрятаны в "безопасных местах и туннелях" на территории Газы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявляла, что среди пленников 20 детей и от 10 до 20 человек старше 60 лет. Армия обороны Израиля проинформировала некоторые семьи о том, что их близкие находятся в Газе, в то время как другие семьи, чьи родственники остаются пропавшими без вести, подозревают, что они были взяты в плен. Установлены личности на видео опубликованном ХАМАСОМ 30 октября - Римона Бухштаба Киршта (36 лет), Даниэле Алони Мевне (44 года) и Лену Трупанову (50 лет). Ягев Кирст, муж Римон, также был уведен в плен из их дома в кибуце Нирим.

Александр Трупанов, сын Лены, вместе со своим партнером Сапиром Коэном (29 лет) и бабушкой Ириной Тати (73 года) были похищены из Нир-Оз. Даниэле Алони Мевне удерживается вместе со своей дочерью Амелией Мевне (пяти лет), сестрой Даниэле Шарон Алони Кунио (34 года), мужем Шарон Дэвид Кунио (33) и их трехлетние дочери-близнецы Эмма и Джули. Они были похищены из кибуца на юге Израиля, и, согласно сообщениям, они искали убежища в безопасном помещении, но были взяты в заложники после того, как покинули его, спасаясь от пожара, устроенного ХАМАСОМ.

Считается, что Ариэль Кунио, его подруга Арбель Яхуд и ее двоюродный брат Долев были похищены во время того же нападения на кибуц Нир-Оз. Эйтан Кунио, брат Ариэля и Дэвида Кунио, сбежавших из ХАМАСА, передал сообщение от Ариэля, в котором ситуация описывается как "фильм ужасов".

Офелия Ройтман (77 лет) отправила сообщение о бедствии, когда ХАМАС атаковал кибуц Нир-Оз. Ее дочь сообщила, что во время обыска в их доме были обнаружены другие тела, но Офелия пропала без вести и предположительно похищена.

Шани Горен (29 лет) была похищена из своего дома в Нир-Озе, и позже ХАМАС опубликовал видеозапись, на которой она была показана членам семьи. Как внучка граждан Уругвая, она получила гражданство после своего похищения, и Уругвай заявил, что работает над ее освобождением.

#израиль #хамас
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