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thanhmos1858
Южная Корея ввела 14-й пакет санкций против северокорейских лиц и организаций.
Южная Корея ввела 14-й пакет санкций против физических лиц и организаций из Северной Кореи, якобы причастных к торговле оружием и киберактивности, в ответ на испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. В санкционный список попали 8 лиц, связанных с киберактивностью и торговлей оружием.

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В пятницу Южная Корея ввела свои 14-е односторонние санкции против Северной Кореи, на этот раз в список попали лица и организации, которым приписывается торговля оружием и киберактивностью. Санкции вводятся в ответ на испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В список попали восемь лиц, которые связаны с киберактивностью и торговлей оружием, включая главу разведывательного управления Ри Чхан Хо. Его организация, по данным Сеульского министерства иностранных дел, якобы стоит за деятельностью таких северокорейских хакерских групп, как Kimsuky, Lazarus и Andariel, которые зарабатывают валюту для КНДР и крадут технологии посредством "незаконной кибердеятельности". 

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Также в список попали другие лица, такие как директор Beijing New Technology Пак Ён Хан, бывший сотрудник посольства Северной Кореи в Китае Юн Чхоль и сотрудники Pan Systems Pyongyang Рян Су Нё, Ким Сын Су, Пэ Вон Чхоль, Ри Син Сон, Ким Бён Чхоль. Все они, по данным южнокорейского МИД, якобы причастны к торговле оружием или запрещенными материалами. 

Это уже 14-й пакет санкций, введенных Южной Кореей в отношении Северной Кореи за время правления президента Юн Сок Ёля. Общее количество санкционированных лиц составляет 83, а учреждений - 53. Такие меры принимаются с целью давления на Северную Корею и противодействия ее нарушениям международных норм и резолюций, особенно в области ядерного и ракетного вооружения. Санкции призваны ограничить финансовые ресурсы, доступ к технологиям и международным связям Северной Кореи. 

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Однако следует отметить, что эффективность односторонних санкций оспаривается многими экспертами, так как Северная Корея продолжает проводить ракетные испытания и развивать свою ядерную программу несмотря на них. Некоторые эксперты призывают к более широкому применению дипломатических решений и сотрудничеству с международным сообществом для решения проблемы ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

#китай #южная корея #кндр #северная корея
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