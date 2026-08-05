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ASUS запросила $5090 за RTX 5090 после отмены заказа пользователя, который уже заплатил $4607.

На официальной торговой площадке NVIDIA произошел инцидент, вызвавший возмущение в игровом сообществе. Покупатель из Reddit оформил заказ на видеокарту ASUS ROG Astral RTX 5090, но компания ASUS аннулировала сделку и пересмотрела стоимость товара в сторону увеличения.

Изображение: WCCFTech

Пользователь под ником u/IndependentOk1031 разместил заказ на видеокарту ASUS ROG Astral RTX 5090 по цене $4429, что с учетом налогов составило почти $4607. Однако вместо подтверждения покупки он получил уведомление об отмене. Позже ASUS разместила ту же модель за $4982, а с налогами конечная стоимость достигла $5090.

Источник изображения: Reddit

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В письме службы поддержки NVIDIA, которое оказалось в распоряжении пользователя, говорится, что ASUS не смогла выполнить заказ по старой цене и отказалась от первоначальных обязательств. NVIDIA запросила для покупателя исключение, но ASUS ответила отказом. Покупателю предложили приобрести видеокарту только по новому ценнику.

Этот случай происходит на фоне общего роста цен на видеокарты. Недавно GIGABYTE также подняла стоимость своих моделей до 40%, что привело к отмене заказов у японского ритейлера. Рекомендованная розничная цена RTX 5090 Founders Edition составляла $1999, но за год кастомные версии серьезно подорожали из-за дефицита памяти. Теперь покупатели в США не могут быть уверены, что их заказы не отменят даже после полной оплаты.

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