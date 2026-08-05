Ремейк игры Resident Evil Veronica набрал 2 миллиона добавлений в список желаемого в Steam и других сервисах. Это произошло за год до предполагаемого релиза в 2027 году.

Всего через несколько месяцев после официального анонса ремейка Resident Evil Veronica игра преодолела отметку в 2 миллиона добавлений в список желаемого. При этом до выхода проекта остается еще около года.

@RE_Games

реклама

Официальный аккаунт Resident Evil в соцсети X подтвердил достижение. Фанаты давно просили Capcom переиздать эту часть серии, и их интерес подтверждается цифрами. Это важно, поскольку компания еще не начинала активную маркетинговую кампанию, и будущие трейлеры и геймплейные ролики могут только увеличить число желающих. На данный момент известно, что игра выйдет в 2027 году, а в сети ходят слухи о повышенной сложности по сравнению с ремейком второй части.





Capcom поблагодарила фанатов за поддержку и продолжает делать ставку на серию в целом. Судя по всему, у ремейка есть все шансы повторить коммерческий успех последних крупных проектов компании в этом жанре. Учитывая такой старт, можно ожидать, что интерес к игре останется высоким вплоть до релиза.