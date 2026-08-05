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В первом полугодии 2026 года три китайские компании вошли в десятку крупнейших автопроизводителей мира по доле рынка.

Китайские автопроизводители значительно укрепили свои позиции на мировом рынке за последние десять лет. По данным China Passenger Car Association, в первой половине 2026 года сразу три компании из КНР вошли в десятку крупнейших автобрендов мира по доле рынка.

Фото: CarNewsChina

Лидером среди китайских компаний стал BYD, занявший 6-е место с глобальной долей 4,8%. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял всего 0,6%. Однако в 2026 году BYD столкнулся с трудностями: продажи внутри страны упали на 45,9% по сравнению с прошлым годом.

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Geely Holding Group расположился на 7-й строчке с 4,6% рынка. В статистику Geely входят результаты Volvo, Smart, Polestar, Lotus, Proton и других брендов, контролируемых холдингом.

Chery заняла 9-е место с долей 4,1%, сравнявшись с Ford. Десять лет назад этот показатель составлял 0,8%. При этом Chery остается крупнейшим китайским экспортером автомобилей.

Toyota сохранила лидерство с 11% рынка, Volkswagen — второй (8,1%), Kia Hyundai — третий (7,6%). Из других китайских марок SAIC — на 11-м месте (3,7%), Changan и GWM — на 17-м и 18-м (1,9% и 1,8%). В топ-30 также вошли Leapmotor, GAC, FAW, Sinotruk, Xiaomi и Li Auto.