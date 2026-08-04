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Global_Chronicles
Почти 500 независимых АЗС в РФ временно не работают из-за ремонта, ребрендинга и кризиса на рынке
В России заметно выросло число АЗС, которые временно закрываются на ремонт или ребрендинг. Причиной участники рынка называют рост оптовых цен, снижение маржинальности и сложности с поставками топлива.
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В России фиксируют необычную тенденцию: по всей стране заправочные станции одна за другой уходят на ремонт и ребрендинг. Количество закрытых АЗС уже превысило 500, и это напрямую связано с ситуацией на топливном рынке — ростом цен, дефицитом предложения и снижением прибыльности.

 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным «ОМТ Консалт», только за прошедшее первое полугодие на реконструкцию или смену вывески закрылись 322 АЗС. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего временно остановились заправки крупных независимых сетей — 105 станций, ещё 69 принадлежат средним игрокам, 82 — мелким. Крупные нефтяные компании приостановили работу 67 своих АЗС.

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Основная причина — резкое падение доходности заправочного бизнеса. С начала года оптовые цены на топливо выросли на 18%, а поставки с НПЗ сократились на фоне атак на заводы. На этом фоне маржа продаж на АЗС упала в два-три раза: если в январе чистая прибыль с литра АИ-92 составляла 6–8 рублей, то к концу июля она упала до 3,6 рубля. Нефтяные компании в условиях дефицита в первую очередь снабжают собственные сети, оставляя независимых игроков без топлива по приемлемым ценам. В результате владельцы предпочитают временно закрываться, чтобы не работать в убыток, или продают бизнес более крупным сетям. Эксперты прогнозируют, что рынок ждет волна слияний и поглощений.

#бензин #азс #ребрендинг #топливный кризис #нефтяной рынок #биржевые торги #оптовые цены #независимые заправки
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