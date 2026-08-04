Июльский опрос Steam показал: конфигурации с 8-ядерными процессорами и видеокартами на 16 ГБ впервые стали самыми распространенными среди пользователей.

Согласно свежим данным Steam за июль 2026 года, геймеры окончательно переходят на более производительное железо. Впервые за историю сервиса 8-ядерные процессоры обогнали по популярности 6-ядерные, а видеокарты с 16 ГБ памяти стали чаще встречаться, чем модели с 8 ГБ.

Источник изображения: Valve

Доля пользователей с 16-ГБ видеокартами достигла 25,9%, тогда как у 8-ГБ моделей — 25,32%. За месяц первые прибавили 1,4 процентных пункта, а вторые потеряли 0,32 пункта. Это первый случай, когда 8 ГБ VRAM официально перестали быть достаточным объемом для большинства игроков.

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С процессорами ситуация аналогичная: 8-ядерные чипы теперь у 27,85% пользователей, 6-ядерные — у 27,52%. В последнее время популярность набрали X3D-процессоры AMD — 5800X3D, 7800X3D и 9800X3D, все с 8 ядрами. Intel же использует гибридную архитектуру, поэтому большинство ее чипов не имеют ровно 8 ядер. Эксперты отмечают, что переход на 8 ГБ VRAM и 6 ядер назрел уже давно: современные игры с обязательной трассировкой лучей требуют больше ресурсов, а покупатели все чаще выбирают 16-ГБ версии видеокарт, игнорируя 8-ГБ варианты.