В линейке Galaxy S27 появится новая модель Pro с 12-мегапиксельным телеобъективом.

Согласно корейскому изданию ET News , Samsung готовит изменения в камерах будущей флагманской линейки. Galaxy S27 Pro получит 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом, который ранее был характерен для Ultra-моделей.

©ET News

Данное решение объясняют экономией на фоне удорожания полупроводников. Samsung убирает из Galaxy S27 Ultra один из четырех датчиков — 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом, который использовался в предыдущих поколениях. Ultra сохранит 200-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом. Вместо удаленного модуля Samsung оснастит им Galaxy S27 Pro. Таким образом, новая модель будет выполнять функцию «компактного» телефона с 3-кратным зумом, а Ultra останется флагманом с увеличенным оптическим приближением.

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Стандартные Galaxy S27 и S27+ получат по три камеры: 50-Мп основной модуль, 12-Мп сверхширокоугольный и 10-Мп телеобъектив. По данным источников, на долю Ultra приходится около 46% продаж всей линейки Galaxy S, и сокращение числа камер в этой модели должно помочь стабилизировать цены на фоне общего роста стоимости комплектующих.