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Global_Chronicles
Аналитики прогнозируют стартовую цену на iPhone 18 Pro от $1349 до $1399 в США и €1599–1649 в Европе
Аналитики пересмотрели прогнозы по ценам на iPhone 18 Pro. Причиной называют удорожание компонентов памяти и нового 2-нм процессора Apple A20 Pro.
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Слухи о ценах на следующее поколение флагманских смартфонов Apple расходятся с более ранними прогнозами. Если изначально предполагалось, что базовые версии останутся на уровне нынешнего поколения, то теперь инсайдеры говорят о значительном росте стоимости.

Изображение: Notebookcheck

Аналитик Джефф Пу, который ранее утверждал, что 256-гигабайтная версия iPhone 18 Pro сохранит цену предшественника, изменил свое мнение. На своей странице в соцсетях он связал будущее подорожание с тремя факторами: повышением цен на оперативную память DRAM, удорожанием флеш-памяти NAND и использованием 2-нм процессора Apple A20 Pro, который обойдется дороже текущих чипов.

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По оценке Пу, надбавка составит $250–300. Это значит, что модель с 256 ГБ памяти будет стоить в США от $1349 до $1399. При пересчете по текущему валютному курсу, который Apple использовала для iPhone 17 Pro, европейская цена составит €1599–1649.

Коллега Пу из Bloomberg Марк Гурман подтверждает факт подорожания, однако называет более скромные цифры — $100–200. По его данным, рост будет сопоставим с недавним повышением цен на Mac и iPad. При этом Гурман отмечает, что версии с большим объемом встроенной памяти пострадают сильнее из-за кризиса на рынке DRAM. В любом случае, покупателям следующих флагманов Apple стоит готовиться к тому, что смартфоны обойдутся им дороже, чем раньше.

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Источник: notebookcheck.net
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