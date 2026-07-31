Вестник Киберполиции России в своем Телеграм-канале опубликовал предупреждение о кибермошенниках, которые все чаще нацеливаются на детей и подростков.

Официальный канал «Вестник Киберполиции России» опубликовал предупреждение о росте числа мошеннических атак на детей и подростков. Злоумышленники активно используют социальные сети, игровые чаты и приложения для знакомств, чтобы обманывать несовершеннолетних. Родители часто узнают о случившемся только от полиции.

Изображение - ChatGPT

Мошенники применяют методы социальной инженерии. Они выстраивают многошаговые сценарии, воздействуют на эмоции и изолируют ребенка от семьи. В ход идут фальшивые удостоверения, угрозы и пугающие истории — все, чтобы заставить действовать быстро и без раздумий.

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Схема обмана строится по одинаковым этапам. Сначала мошенники выбирают цель — ребенка в соцсетях, игровом чате или приложении для знакомств. Затем устанавливают контакт: притворяются ровесником, сотрудником техподдержки или «заботливым взрослым». Создают ощущение срочности — «родителям грозит опасность», «нужно срочно помочь». Далее оказывают давление и изолируют жертву: подключают «следователя», запрещают рассказывать близким, переводят общение в мессенджеры. После этого принуждают к действиям — перевести деньги, «декларировать средства» или сделать что-то опасное ради игровых бонусов. Получив желаемое, мошенники исчезают, блокируя ребенка в соцсетях.

Киберполиция рекомендует родителям: говорить с детьми спокойно, без запугивания; объяснить, что если в интернете стало страшно или непонятно — нужно сразу позвонить родителям, напомнить, что настоящие сотрудники и техподдержка никогда не требуют переводов и не запрещают обсуждать ситуацию с семьей. Также полезно заранее придумать не понятную для чужих людей «кодовую фразу» — сигнал, который ребенок подаст, если ему некомфортно. В случае подозрений следует немедленно обращаться в полицию. Чем быстрее взрослые узнают о проблеме, тем выше шанс предотвратить последствия. Родителям важно регулярно обсуждать с детьми правила безопасности в интернете и объяснять, как распознать попытку обмана. Информированность и доверительные отношения с детьми остаются лучшей защитой от мошенников.