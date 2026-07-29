Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что компании, полностью полагающиеся на одну ИИ-модель, могут не выжить.

Крупные компании все активнее внедряют искусственный интеллект в свои процессы. Однако глава Microsoft Сатья Наделла предупреждает: если бизнес отдает контроль над данными и запросами одному разработчику ИИ, он рискует потерять самостоятельность.

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В интервью CNN Наделла пояснил, что компании, которые делятся с ИИ-лабораториями всем — от исходных массивов до повседневных операций, — фактически уступают им свою экспертизу. Он посоветовал держать метаданные, историю взаимодействий и контекст отдельно от самих моделей. Это позволит в любой момент сменить поставщика или перейти на открытые аналоги.

Особую опасность, по его словам, представляют встроенные инструменты вроде ChatGPT Codex или Claude Code. Наделла советует использовать независимые прослойки — ИИ-шлюзы, которые позволяют подключать разные модели под конкретные задачи. Если одна модель исчезнет или перестанет устраивать, компания сохранит контроль над своими процессами.

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Наделла указал и на другую угрозу: когда бизнес раскрывает свои внутренние процессы перед ИИ-моделью, провайдер может запустить аналогичный сервис и стать конкурентом. Этот риск уже обсуждался в стартап-среде — венчурный капиталист Джейсон Калаканис предупреждал основателей о том, что бесплатные кредиты OpenAI могут обернуться копированием их продуктов.

Интересно, что Наделла разделяет корпоративных клиентов и обычных потребителей. Для пользователей бесплатных инструментов, по его словам, обмен данными — стандартная плата за сервис, как в традиционной рекламной модели.

Microsoft, будучи инвестором OpenAI и Anthropic, одновременно продает именно те мультиоблачные инфраструктуры и ИИ-шлюзы, которые рекомендует бизнесу. Но, несмотря на коммерческую заинтересованность, предупреждение Наделлы отражает реальную тенденцию: предприятия все чаще переходят на открытые модели, чтобы сохранить гибкость и не зависеть от одного вендора.