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Global_Chronicles
Два звездопада достигнут пика в одну ночь 31 июля — как их наблюдать из России при почти полной Луне
В ночь с 30 на 31 июля пик сразу двух метеорных потоков совпадет по времени. Однако почти полная Луна будет засвечивать небо и существенно снизит видимость «падающих звезд». Жители южных регионов России смогут наблюдать явление лучше, чем в средней полосе.
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Метеорные потоки возникают, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленных кометами. Эти частицы влетают в атмосферу на скорости десятков километров в секунду, сгорают и оставляют светящиеся следы — их называют падающими звездами. У каждого потока есть свой период активности и дата максимума, когда число метеоров достигает пика.

 Изображение - ChatGPT

В ночь с 30 на 31 июля пик приходится сразу на два потока. Южные Дельта-Аквариды в максимуме дают до 25 метеоров в час. Альфа-Каприкорниды — около пяти, но среди них чаще встречаются яркие болиды. Оба потока наблюдаются в южной части неба: их радиант — точка, откуда метеоры словно вылетают, — находится в созвездии Водолея.

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Однако в этом году наблюдениям помешает Луна. Она будет освещена на 97–98% — это сразу после полнолуния 29 июля. Яркий свет зальет небо, и слабые метеоры станут невидны. Наилучшее время для попыток — после полуночи и до рассвета, когда созвездие Водолея поднимается выше над горизонтом.

Чтобы увеличить шансы, нужно найти темное место за городом и встать так, чтобы Луну закрывало дерево, здание или склон холма. Глазам требуется 20–30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Для наблюдения не нужны телескопы или бинокли — метеоры видны невооруженным глазом.

Если погода подведет или Луна помешает, следующая возможность будет в августе. Пик Персеид придется на ночь 12–13 августа, а новолуние 12 августа обеспечит полностью темное небо. В максимуме этот поток дает до 100 метеоров в час.

Для жителей России

Метеорные потоки видны на всей территории страны, но условия различаются. Южные Дельта-Аквариды лучше наблюдать в южных регионах — Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. Там радиант в созвездии Водолея поднимается выше над горизонтом. Жителям средней полосы и северных районов стоит смотреть в южную часть неба перед рассветом, когда созвездие Водолея достигает максимальной высоты. В Тульской области, Волгограде и Ростове-на-Дону местные планетарии уже сообщили о возможности наблюдения. Специалисты рекомендуют выезжать за город или в парки на окраинах, чтобы избежать светового загрязнения от уличных фонарей.

#полнолуние #метеорный поток #альфа-каприкорниды #звездопад #южные дельта-аквариды
Источник: livescience.com
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