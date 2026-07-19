Глава Ford Джим Фарли признал, что эталоном качества для компании стали заводы в Мексике и Китае, а не в США.

Несколько лет подряд Ford боролся с отзывами и низкими оценками надежности. Теперь гендиректор компании называет лучшие производственные площадки — и они находятся за пределами Америки.

Изображение: Сarscoops

Джим Фарли сообщил журналистам, что предприятия в Мексике и Китае, выпускающие Maverick и Bronco Sport, стабильно превосходят остальные заводы сети по двум параметрам: соблюдение технологических процессов и умение решать проблемы на месте. По его словам, корпоративная культура в разных странах либо помогает достигать целей по качеству, либо мешает этому.

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По понятным причинам Фарли не стал критиковать американские заводы. Он отметил, что они быстро подтянулись, и доказательство тому — неожиданная победа Ford в ежегодном рейтинге качества JD Power среди массовых брендов. Еще пару лет назад компания находилась внизу списка. Фарли назвал этот рывок результатом четырехлетней перестройки производственной культуры. Однако отзывы автомобилей продолжаются, и некоторые касаются не только старых моделей.

Интересен тот факт, что Toyota и Nissan недавно предупредили японских покупателей – машины, собранные в США, могут иметь дефекты покраски или неаккуратную подгонку панелей — такие недостатки не соответствуют стандартам внутреннего рынка Японии.

Отдельно Фарли отметил использование искусственного интеллекта. По его словам, сотрудники заводов в Китае и Мексике активнее внедряют такие инструменты, чем их североамериканские коллеги. При этом он подчеркнул, что программное обеспечение не способно заменить опытных специалистов, которые выявляют возможные дефекты еще до того, как их обнаруживают владельцы автомобилей.