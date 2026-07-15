MSI выпустила монитор PRO MAX OLED 271UPJW12 с 27-дюймовым 4K-экраном, который создан по технологии струйной печати. Это первый в мире дисплей такого типа, где органические светодиоды наносятся на подложку через сопла, как при печати документов.

Производители экранов обычно наносят органические материалы в вакууме через металлические маски. Этот метод дорогой и приводит к браку на больших панелях. MSI совместно с TCL Huaxing применила другую технологию: матрицу для нового монитора напечатали струйным принтером.

Изображение: TechPowerUp

Новинка получила название PRO MAX OLED 271UPJW12. Диагональ экрана — 27 дюймов, разрешение — 4K (3840 на 2160 пикселей), частота обновления — 120 Гц. Плотность пикселей составляет 164 на дюйм.

реклама

Главное отличие от обычных OLED-панелей — способ производства. Вместо вакуумного напыления через маски органику наносят через печатающую голову. Это снижает себестоимость на 20% и ускоряет выпуск примерно на треть.

Инженеры изменили расположение субпикселей, приблизив его к структуре обычных LCD-экранов. Благодаря этому на мониторе исчезают цветные ореолы вокруг букв и границ объектов — текст выглядит четко, как на стандартных офисных дисплеях.

Монитор охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, точность цветопередачи — Delta E меньше 2. Пиковая яркость в HDR-режиме достигает 1000 нит, панель сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR True Black 500.

Для защиты от выгорания пикселей MSI установила систему Auto Care с динамической компенсацией накопления данных. Она работает в фоновом режиме автоматически, без надоедливых окон и принудительных перезагрузок. Производитель дает три года гарантии от выгорания.

Антибликовое покрытие стало тверже — его поверхность устойчивее к царапинам по сравнению с обычными экранами. На задней панели есть порты HDMI 2.1, DisplayPort и два USB-C (один с питанием до 98 ватт). Встроенный KVM-переключатель позволяет управлять несколькими компьютерами с одной клавиатуры и мыши.

Дата начала продаж и цена пока не объявлены.