Vivo представила складной смартфон X Fold6 с аккумулятором емкостью 7000 мАч. Устройство получило основную камеру на 200 мегапикселей и выйдет на глобальный рынок.

Vivo расширила линейку складных смартфонов новой моделью X Fold6, сделав ставку на емкий аккумулятор, производительную платформу и продвинутую систему камер.

Фото: Vivo

Vivo представила X Fold6, который пришел на смену прошлогоднему X Fold5. Смартфон получил улучшенную версию процессора MediaTek Dimensity 9500 с обновленным нейронным блоком, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

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Одной из главных особенностей устройства стал аккумулятор емкостью 7000 мА·ч. Для сравнения, Galaxy Z Fold7 оснащается батареей на 4400 мА·ч. При этом X Fold6 поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 40 Вт.

Смартфон оборудовали основной камерой на 200 Мп, сверхширокоугольным и телеобъективом по 50 Мп с оптикой Zeiss. Дополнительно модель поддерживает фирменный телеконвертер Vivo Gen 2, который увеличивает эквивалентное фокусное расстояние до 200 мм.

Внешний AMOLED-дисплей диагональю 6,51 дюйма и внутренний складной экран на 8,02 дюйма поддерживают частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 5000 нит. Корпус смартфона соответствует степени защиты IP59. Vivo уже начала продажи X Fold6 в Китае и подтвердила, что новый складной смартфон появится на мировом рынке.

В Китае цены стартуют от 7999 юаней (эквивалентно ≈ 90700 ₽ по курсу ЦБ РФ на 27.06.2026) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Максимальная версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит 10999 юаней (эквивалентно ≈ 124700 ₽ по курсу ЦБ РФ на 27.06.2026). Лимитированная серия Black Gold – 11299 юаней (эквивалентно ≈ 128130 ₽ по курсу ЦБ РФ на 27.06.2026).